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Порошенко и Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС

Среда, 9 мая 2018, 21:50
Порошенко и Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС
пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й Саммит Украина - ЕС летом 2018 года в Брюсселе.

Договоренность была достигнута во время рабочего визита Порошенко в Германию, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

"Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС", - сообщили также в пресс-службе.

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Темы: ПорошенкоЕСГермания
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