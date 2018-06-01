Суд не разрешил отпускать из-под ареста Вышинского

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Пятница, 1 июня 2018, 15:35

Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что такое решение суд принял в пятницу, 1 июня.

Ранее Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

Украинская правда
Темы: суд СМИ арест
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