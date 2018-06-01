Суд не разрешил отпускать из-под ареста Вышинского
Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом сообщает Громадське.
Отмечается, что такое решение суд принял в пятницу, 1 июня.
Ранее Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.
Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.
По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.