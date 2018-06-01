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Денисова обратилась к советнику Путина, чтобы увидеть Сенцова

Пятница, 1 июня 2018, 17:52

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента РФ Михаила Федотова с просьбой организовать ее визит в украинском политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом она сказала во время телефонного разговора с Федотовым, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Есть информация, что состояние здоровья Олега Сенцова значительно ухудшилось, но к сожалению мы пока не имели возможности это проверить", - сказала Денисова и попросила Федотова посодействовать в организации ее визитов к заключенным украинцам.

Федотов ответил, что написал соответствующие запросы своему руководству.

По его словам, в Украину также передадут результаты медицинского обследования Сенцова и "запись видео-конференции депутата Людмилы Нарусовой с Олегом Сенцовым".

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 19-й день.

Ранее незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала  не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня, но власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Сенцова 2 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов, осудив к 20 годам лишения свободы.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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Украинская правда
Темы: СенцовПутиномбудсменполитзаключенныеРосcия
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