Семья Олега Сенцова призывает президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в четверг.



Об этом кузена Сенцова Наталья Каплан сказала изданию "The Guardian".



"Он говорит, что собирается голодать до последнего, а Олег такой человек, который не отступает от своего слова", – отметила она.



"У нас осталось совсем мало времени. Я очень надеюсь, что Путин примет решение об освобождении его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", – заявила Наталья.



Сенцов объявил протестную голодовку еще 14 мая и заявил, что прекратит ее только при условии освобождения Кремлем всех украинских политических заключенных.

“He said he’s completely determined to carry it through to the end.” It does seem that way. Ukrainian Oleh Sentsov now on day 27 of his hunger strike. Very worrying. https://t.co/7ba2YgMW0b — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 10, 2018

Его адвокат Дмитрий Динзё говорит, что в любой момент ситуация может ухудшиться. "Как говорят, 30-й день становится действительно опасным", – отмечает он.



Динзё подчеркивает, что украинские власти предложили разные варианты для освобождения Сенцова – но вопрос в готовности президента России.



По мнению адвоката, Путин может помиловать Сенцова в любой момент, но слова российского лидера о несопоставимости кейсов российского журналиста Кирилла Вышинского и крымского режиссера Олега Сенцова не оставляют много надежды.



В то же время, обозреватель Леонид Рагозин не исключает возможности освобождения Олега Сенцова, так как Михаила Ходорковского, например, Владимир Путин освободил тоже перед большим имиджевым для России событием – Олимпийскими играми в Сочи.

He released Khodorkovsky and Pussy Riot before Sochi, so makes sense. https://t.co/4vzECaAw3M — Leonid Ragozin (@leonidragozin) June 10, 2018

Наталья Каплан в Facebook поблагодарила всех, кто поддерживает Олега.

"Мы очень многого добились. Теперь будет совет по делам политзаключеных, теперь за нас мировые политики, и это все благодаря вам! Они делают историю, но и мы тоже, мы говорим, что нужно и нас слышно!", – отметила она.

"Эти акции, хоть одиночные пикеты, хоть просмотры фильмов, хоть петиции, не прошли даром. Я вижу, как наша берет. Ваша берет. Давайте продолжать, ну пожалуйста", – двоюродная сестра Сенцова.