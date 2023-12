Семья Олега Сенцова призывает президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в четверг.



Об этом кузена Сенцова Наталья Каплан сказала изданию "The Guardian".



"Он говорит, что собирается голодать до последнего, а Олег такой человек, который не отступает от своего слова", – отметила она.



"У нас осталось совсем мало времени. Я очень надеюсь, что Путин примет решение об освобождении его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", – заявила Наталья.

Позже Каплан опровергла вывод "The Guardian": "Мы ни о чем Путина не просили… Я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила".



Сенцов объявил протестную голодовку еще 14 мая и заявил, что прекратит ее только при условии освобождения Кремлем всех украинских политических заключенных.

“He said he’s completely determined to carry it through to the end.” It does seem that way. Ukrainian Oleh Sentsov now on day 27 of his hunger strike. Very worrying. https://t.co/7ba2YgMW0b