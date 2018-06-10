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Семья Сенцова надеется, что его освободят к ЧМ

Воскресенье, 10 июня 2018, 22:51
Семья Сенцова надеется, что его освободят к ЧМ

Семья Олега Сенцова призывает президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в четверг.

Об этом кузена Сенцова Наталья Каплан сказала изданию "The Guardian".

"Он говорит, что собирается голодать до последнего, а Олег такой человек, который не отступает от своего слова", – отметила она.

"У нас осталось совсем мало времени. Я очень надеюсь, что Путин примет решение об освобождении его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", – заявила Наталья.

Позже Каплан опровергла вывод "The Guardian": "Мы ни о чем Путина не просили… Я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила".

Сенцов объявил протестную голодовку еще 14 мая и заявил, что прекратит ее только при условии освобождения Кремлем всех украинских политических заключенных.

Его адвокат Дмитрий Динзё говорит, что в любой момент ситуация может ухудшиться. "Как говорят, 30-й день становится действительно опасным", – отмечает он.

Динзё подчеркивает, что украинские власти предложили разные варианты для освобождения Сенцова – но вопрос в готовности президента России.

По мнению адвоката, Путин может помиловать Сенцова в любой момент, но слова российского лидера о несопоставимости кейсов российского журналиста Кирилла Вышинского и крымского режиссера Олега Сенцова не оставляют много надежды.

В то же время, обозреватель Леонид Рагозин не исключает возможности освобождения Олега Сенцова, так как Михаила Ходорковского, например, Владимир Путин освободил тоже перед большим имиджевым для России событием – Олимпийскими играми в Сочи.

Также Путин в декабря 2013 года амнистировал участниц панк-группы "Pussy Riot" Надежду Толоконникову и Марию Алехину, хотя и осуждал их действия.

Наталья Каплан в Facebook поблагодарила всех, кто поддерживает Олега.

"Мы очень многого добились. Теперь будет совет по делам политзаключеных, теперь за нас мировые политики, и это все благодаря вам! Они делают историю, но и мы тоже, мы говорим, что нужно, – и нас слышно!", – отметила она.

"Эти акции, хоть одиночные пикеты, хоть просмотры фильмов, хоть петиции, не прошли даром. Я вижу, как наша берет. Ваша берет. Давайте продолжать, ну пожалуйста", – попросила двоюродная сестра Сенцова.

"Украинская правда"
Темы: СенцовполитзаключенныеПутинРосcия
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