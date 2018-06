Родина Олега Сенцова закликає президента Росії Володимира Путіна звільнити українського режисера з в’язниці перед Чемпіонатом світу з футболу, який стартує в четвер.



Про це кузена Сенцова Наталія Каплан сказала виданню "The Guardian".

"Він каже, що збирається голодувати до останнього, а Олег така людина, яка не відступає від свого слова", – зазначила вона.

"У нас залишилося зовсім мало часу. Я дуже сподіваюся, що Путін прийме рішення про звільнення його та всіх українських політв'язнів перед Чемпіонатом світу", – заявила Наталія.



Сенцов оголосив протестне голодування ще 14 травня і заявив, що припинить його лише за умови звільнення Кремлем усіх українських політичних в'язнів.

“He said he’s completely determined to carry it through to the end.” It does seem that way. Ukrainian Oleh Sentsov now on day 27 of his hunger strike. Very worrying. https://t.co/7ba2YgMW0b