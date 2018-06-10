Родина Олега Сенцова закликає президента Росії Володимира Путіна звільнити українського режисера з в’язниці перед Чемпіонатом світу з футболу, який стартує в четвер.



Про це кузена Сенцова Наталія Каплан сказала виданню "The Guardian".

"Він каже, що збирається голодувати до останнього, а Олег така людина, яка не відступає від свого слова", – зазначила вона.

"У нас залишилося зовсім мало часу. Я дуже сподіваюся, що Путін прийме рішення про звільнення його та всіх українських політв'язнів перед Чемпіонатом світу", – заявила Наталія.



Сенцов оголосив протестне голодування ще 14 травня і заявив, що припинить його лише за умови звільнення Кремлем усіх українських політичних в'язнів.

“He said he’s completely determined to carry it through to the end.” It does seem that way. Ukrainian Oleh Sentsov now on day 27 of his hunger strike. Very worrying. https://t.co/7ba2YgMW0b — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 10, 2018

Його адвокат Дмитро Дінзьо каже, що будь-якої миті ситуація може погіршитися. "Як кажуть, 30-й день стає справді небезпечним", – зазначає він.

Дінзьо наголошує, що українська влада запропонувала різні варіанти для звільнення Сенцова – але питання в готовності президента Росії.

На думку адвоката, Путін може помилувати Сенцова в будь-який час, але слова російського лідера про неспівмірність кейсів російського журналіста Кирила Вишинського та кримського режисера Олега Сенцова не залишають багато надії.

Водночас, оглядач Леонід Рагозін не виключає можливості звільнення Олега Сенцова, адже Михайла Ходорковського, наприклад, Володимир Путін звільнив теж перед великою іміджевою для Росії подією – Олімпійськими іграми у Сочі.

He released Khodorkovsky and Pussy Riot before Sochi, so makes sense. https://t.co/4vzECaAw3M — Leonid Ragozin (@leonidragozin) June 10, 2018

Наталя Каплан у Facebook подякувала всім, хто підтримує Олега.



"Ми дуже багато чого досягли. Тепер буде рада у справах політв'язнів, тепер за нас світові політики, і це все завдяки вам! Вони роблять історію, але і ми теж, ми говоримо, що потрібно, – і нас чути!", – зазначила вона.



"Ці акції, хоч поодинокі пікети, хоч перегляди фільмів, хоч петиції, не пройшли марно. Я бачу, як наша бере. Ваша бере. Давайте продовжувати, ну будь ласка", – попросила двоюрідна сестра Сенцова.