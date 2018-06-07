Путин прокомментировал возможный обмен Сенцова на Вышинского

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Четверг, 7 июня 2018, 16:21

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена главреда "РИА Новости в Украине" на украинского режисера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ.

Об этом он сказал во время прямой линии в четвер, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос подобного обмена.

"Мы пока об этом не думали. Я думаю о другом. О том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И надеюсь, что мы добъемся освобождения российского журналиста, в том числе, и под давлением международных организаций, от которых так или иначе зависят украинские власти", - заявил Путин.

По его словам, невозможно сравнивать Вышинского и Сенцова, поскольку первый был задержан за журналистскую деятельность, а Сенцов журналистом не был и осужден за подготовку к теракту.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

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Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

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Также сообщалось, что ранее Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца. Защита подала апелляцию.

Во время заседания апелляционного суда по его делу он заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.

Яна Миланова, УП
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