Омбудсмен РФ написала о состоянии украинских заключенных в Крыму

Офис омбудсмена РФ оценивает как удовлетворительное состояние здоровья украинских граждан, находящихся в заключении в следственном изоляторе Симферополя на территории аннексированного Россией Крыма.



Об этом говорится в ответе омбудсмена РФ Татьяны Москальковой на обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщает пресс-служба последней.



Отмечается, что Москалькова 19 мая проверила условия содержания и оказания необходимой медицинской помощи украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.



Как сообщает по результатам визита Москалькова, состояние здоровья задержанных медицинские работники оценили как удовлетворительное.



По ее словам, в ходе бесед с задержанными и на основе предоставленных администрацией СИЗО документов было установлено, что все вышеуказанные лица прошедшие медицинский осмотр и при необходимости были направлены в больницу для оказания квалификационной помощи.



В ответе российского омбудсмена говорится, что "обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания".



Москалькова также утверждает, что "препятствий для посещения задержанных адвокатами не установлено".



"Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО. Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем, они высказали ряд просьб, которые после моего обращения к руководству заведения были удовлетворены", - говорится в ее письме.



Так, по ее словам, Зеври Абсеитову было разрешено использование медикаментов, переданных ему семьей и удовлетворена просьба Владимира Балуха об обеспечении приватности имеющегося в камере санузла.



"Телесные повреждения, травмы или признаки осуществления на него физического или психологического давления при доставке Владимира Балуха в СИЗО, или за период его содержания в учреждении, в том числе и после выезда в изолятор временного содержания, не обнаружено", – утверждает Москалькова.



По ее словам, Балух не высказал претензий к условиям содержания, жалоб на унижающее или жестокое обращение.



По информации администрации учреждения, Балуха в 2018 году 5 раз посещали адвокаты Тарас Омельченко и Ольга Динзе.



У Денисовой отмечают, что ранее в телефонном разговоре о состоянии здоровья Балуха Москалькова заявляла, что "сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме".

Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

9 июня пресс-служба президента Петра Порошенко сообщила о его телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой была достигнута договоренность, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.

По словам Денисовой, сначала она посетит политзаключенных в Москве. В частности, она назвала Романа Сущенко и Ресуля Велиляева, содержащихся в "Лефортово".

"Следующая поездка будет в АР Крым до (Владимира) Балуха и крымских татар, граждан Украины, которые находятся в следственном изоляторе Симферополя", - отметила омбудсмен.

Как сообщалось, незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов уже месяц голодает в колонии города Лабытнанги, требуя от Кремля освобождения всех украинских заложников. К его акции присоединились еще несколько украинских политзаключенных.