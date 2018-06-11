Омбудсмен РФ написала про стан українських в'язнів у Криму

Офіс омбудсмена РФ оцінює як задовільний стан здоров'я українських громадян, які перебувають в ув'язненні в слідчому ізоляторі Сімферополя на території анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у відповіді омбудсмена РФ Тетяни Москалькової на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, інформує прес-служба останньої.

Зазначається, що Москалькова 19 травня перевірила умови тримання та надання необхідної медичної допомоги українським політв’язням Володимиру Балуху, Узаіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Як повідомляє за результатами візиту Москалькова, стан здоров’я затриманих медичні працівники оцінили як задовільний.

За її словами, у ході розмов із затриманими та на основі наданих адміністрацією СІЗО документів було встановлено, що всі вищезазначені особи пройшли медичний огляд та за необхідністю були направлені до лікарні для надання кваліфікаційної допомоги.

У відповіді російського омбудсмена йдеться про те, що "обвинуваченим і засудженим забезпечуються передбачені законом умови тримання".

Москалькова також стверджує, що "перешкод для відвідання затриманих адвокатами не встановлено".

"Відвідані мною громадяни у ході розмов не висловили претензій до працівників адміністрації СІЗО. Також вони не підтвердили застосування до них фізичного чи психологічного впливу. Разом із тим, вони висловили ряд прохань, які після мого звернення до керівництва закладу були задоволені", – зазначено у її листі.

Так, за словами Москалькової, Зеврі Абсеітову було дозволено використання медикаментів, переданих йому родиною та було задоволено прохання Володимира Балуха про забезпечення приватності наявного в камері санвузла.

Додатково са словами Москалькової, тосовно Балуха омбудсмен РФ повідомила, що він тримається у двомісній камері площею 10,5 кв.м., в якій є з телевізор і бак для питної води. Разом із Балухом у камері знаходиться ще одна особа.

"Тілесних ушкоджень, травм чи ознак здійснення на нього фізичного чи психологічного тиску при доставленні Володимира Балуха до СІЗО, або за період його тримання в установі, в тому числі і після виїзду в ізолятор тимчасового тримання, не виявлено", – стверджує Москалькова.

За її словами, Балух не висловив претензій до умов тримання, скарг на принижуюче чи жорстоке ставлення.

За інформацією адміністрації установи, Балуха в 2018 році 5 разів відвідували адвокати Тарас Омельченко та Ольга Дінзе.

У Денісової зазначають, що раніше у телефонній розмові про стан здоров’я Балуха Москалькова заявляла, що "нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою".

Балух за час голодування втратив 30 кг ваги.

9 червня прес-служба президента Петра Порошенка повідомила про його телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув'язнених громадян.

Порошенко доручив омбудсмену Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

За словами Денісової, спочатку вона відвідає політв'язнів у Москві. Зокрема, вона назвала Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва, які утримуються в "Лефортово".

"Наступна поїздка буде до АР Крим до (Володимира) Балуха та кримських татар, громадян України, які перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя", – зазначила омбудсмен.

Як повідомлялося, незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов уже місяць голодує в колонії міста Лабитнангі, вимагаючи від Кремля звільнення всіх українських заручників. До його акції приєдналися ще кілька українських політв'язнів.