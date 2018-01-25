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Прокуратура подала апелляцию на приговор за ДТП Шуфричу-младшему

Четверг, 25 января 2018, 16:49

Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор суда, который приговорил к году условного наказания Нестора Шуфрича-младшего за наезд на мужчину летом прошлого года.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Прокуратура подала апелляцию на приговор суда первой инстанции. Мы будем придерживаться позиции прокурора, который просил для него приговор 5 на 3 (5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года - ред.)", - сказала она.

Максимец добавила, что эта позиция соответствует просьбе потерпевшего, который в судебном заседании просил суд применить в отношении обвиняемого минимальное наказание, которое предусмотрено статьей, поскольку Шуфрич-младший участвовал в его лечении и реабилитации.

"Вместе с тем прокурор в судебном заседании просил также лишить обвиняемого права управления транспортным средством, но суд эту норму не применил. Поэтому в апелляции будем просить также и лишить его права управлять автомобилем", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, когда будет заседание апелляционного суда, пока не известно.

Ранее сообщалось, что Нестора Шуфрича-младшего, который сбил в Киеве человека, приговорили к лишению свободы сроком на три года и освободили от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища - рэп-исполнителя Pabl.A, авария произошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

Яна Миланова, УП
Темы: ДТПКиевпрокуратураШуфричсуд
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