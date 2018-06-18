Парубий: Нардепы должны решить, как изменить скандальную поправку об апелляции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте пройдут консультации по механизму изменения закона о Высшем антикоррупционном суде, в частности правки об апелляции.

Об этом он заявил на брифинге 18 июня.

"Все 14 поправок венецианской комиссии были учтены в законе об Антикоррупционном суде. Я узнал уже перед подписанием закона, комитет на своем заседании внес данную правку (об апелляции - ред.), что она была в опубликованном тексте", - сказал он.

Глава парламента добавил, что механизм внесения изменений в закон, безусловно, существует.

"Думаю, что мы в течение сегодняшнего дня будем проговаривать возможности: это может быть отдельная правка, а может быть в законе, который сейчас готовится к принятию во втором чтении о судоустройстве, она может быть внесена в тело того закона ко второму чтению", - добавил председатель ВР.

По словам Парубия, для внесения изменений в закон об Антикоррупционном суде нужно провести ряд консультаций, на которых определят оптимальный для голосования в парламенте механизм.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

В опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Transparency International отметила, что в таком случае апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда и в обход предварительных договоренностей с международными партнерами.

14 июня ЦПК назвал топ-коррупционеров, которые могут избежать наказания из-за правки.

В частности, экс-руководитель ГФС Роман Насиров, нардеп-беглец Александр Онищенко, экс-нардеп Николай Мартыненко, бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик, директор "фирташевского" ЗТМК Владимир Сивак, экс-председатель Государственной зерновой корпорации Валерий Томиленко, председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, мэр Одессы Геннадий Труханов, нардепы Бореслав Розенблат и Максим Поляков.