В ЦПК назвали топ-коррупционеров, которые избегут наказания из-за скандальной правки

Если депутаты срочно не проголосуют правку по апелляции в законе об антикоррупционном суд, то наказание могут избежать ряд известных чиновников, по которым были громкие расследования Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Так, по его словам, в Антикоррупционный суд могут никогда не попасть дела таких фигурантов коррупционных схем, как экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в том, что он незаконно позволил компаниям беглого нардепа Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользования недрами.

Сообщается, что из-за этих действий Насирова государство потеряло более 2 миллиардов гривен.

Также избежать наказания может и сам Онищенко, дело для заочного слушания по которому также вскоре планируют передать в суд, а также его сообщников, дела которых уже более года рассматриваются в судах.

Отмечается, что от "газовых схем" беглого нардепа украинский бюджет потерял три миллиарда гривен.

Кроме того "индульгенцию" получит и экс-нардеп Николай Мартыненко, который обвиняется в создании преступной организации для хищения средств государственного предприятия на сумму 462 миллиона гривен.

В ЦПК сообщают, что среди других коррупционеров, которые сейчас могут порадоваться, бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик, который обвиняется в незаконном обогащении, директор "фирташевского" ЗТМК Владимир Сивак, которого обвиняют в растрате 500 миллионов гривен госбюджета и экс-председатель Государственной зерновой корпорации Валерий Томиленко, который обвиняется в растрате 50 миллионов гривен.

Также, по словам Шабунина, избежать наказания может и владелица золотых слитков председатель Госудитслужбы Лидия Гаврилова, которую обвиняют в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен и недостоверным декларированием доходов.

Он добавил, что такая же участь может постигнуть и дела топ-коррупционеров, которые вот-вот передадут в суды.

В частности, дело сына министра внутренних дел Авакова, который вместе с заместителем отца реализовывал схему по хищению бюджетных средств при закупке рюкзаков для Нацполиции, а также "янтарные" нардепы Бореслав Розенблат и Максим Поляков.

Также, по мнению Шабунина, выйти сухими из воды благодаря этой норме могут скандальный мэр Одессы Геннадий Труханов и семеро его сообщников, которые подозреваются в хищении 185 миллионов гривен одесситов.

"Все эти люди очень признательны за предусмотренный для них шанс избежать наказания в законе о новом антикоррупционном суде", - написал глава правления ЦПК.

Он добавил, что если депутаты срочно не подадут и не проголосуют законопроект, чтобы исправить эту ошибку, то "победой" парламента будет не проголосованный закон об антикоррупционном суде, а подаренная индульгенция топ-коррупционерам.

Ранее международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона о Антикоррупционный суд, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

О возможности избежать ответственности для топ-коррупционеров из-за "апелляционной" правки в законе сообщали и в НАБУ.

4 июня закон вступит в силу - на следующий день после опубликования.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.