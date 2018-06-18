Парубій: Нардепи мають вирішити, як змінити скандальну правку про апеляцію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в парламенті пройдуть консультації щодо механізму зміни закону про Вищий антикорупційний суд, зокрема правки про апеляцію.

Про це він заявив на брифінгу 18 червня.

"Усі 14 правок венеційської комісії були враховані в законі про Антикорупційний суд. Я дізнався вже перед підписанням закону, що комітет на своєму засіданні вніс дану правку (про апеляцію – ред.), що вона була в опублікованому тексті", - сказав він.

Глава парламенту додав, що механізм внесення змін до закону, безумовно, існує.

"Думаю, що ми протягом сьогоднішнього дня будемо проговорювати можливості: це може бути окрема правка, а може бути в законі, який зараз готується до прийняття у другому читанні щодо судоустрою, вона може бути внесена в тіло того закону до другого читання", - додав голова ВР.

За словами Парубія, для внесення змін в закон про Антикорупційний суд потрібно провести ряд консультацій, на яких визначать оптимальний для голосування в парламенті механізм.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

В опублікованому законі з’явилася правка, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Transparency International зазначила, що в такому разі апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду та в обхід попередніх домовленостей з міжнародними партнерами.

14 червня ЦПК назвав топ-корупціонерів, які можуть уникнути покарання через правку.

Зокрема, екс-керівник ДФС Роман Насіров, нардеп-втікач Олександр Онищенко, екс-нардеп Микола Мартиненко, колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик, директор "фірташівського" ЗТМК Володимир Сивак, екс-голова Державної зернової корпорації Валерій Томіленко, голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова, мер Одеси Геннадій Труханов, нардепи Бореслав Розенблат та Максим Поляков.