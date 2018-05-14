В Минсоцполитики рассказали, что будет с льготами участников АТО в связи с ООС
Участники Антитеррористической операции не потеряют ни своего статуса, ни льгот в связи с завершением АТО и началом Операции объединенных сил.
Об этом "Украинской правде" сообщил главный специалист отдела социальной защиты ветеранов Министерства социальной политики Александр Курий.
"Законом не предусмотрено статуса "участник АТО". Все лица, принимавшие участие в боевых действиях, имеют статус участника боевых действий, инвалида войны, а члены погибших участников получают статус члена семьи погибшего ветерана войны. Поэтому в связи с завершением АТО никакие статусы участников не изменятся", - сказал он.
По словам Курия, такие же статусы будут иметь и лица, задействованные в проведении Операции объединенных сил.
"Лица, которые являются ветеранами войны, имеют право на определенные льготы, закрепленные ст. 12 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Там в перечне 22 пункта, включая те, что ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, определяемом Кабинетом министров", - сказал Курий.
Он также добавил, что сейчас количество участников боевых действий из числа атошникив составляет примерно 335 тысяч человек, из которых около 80% – это военнослужащие ВСУ.
"Завершилась одна операция, началась другая, но на статус или льготы участников боевых действий, ветеранов войны это не повлияет никак", - сказал Курий.
Он также отметил, что речь не идет о возможном сокращении каких-то льгот.
"Речь может идти только о каких-то дополнительных льготах, если будет соответствующее решение власти", - подытожил Курий.
18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.
Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса
Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".
16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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30 апреля президент Петр Порошенко закончил АТО и начал операцию Объединенных сил. С началом Операции объединенных сил на Донбассе начал действовать особый порядок.