МВФ ожидает от Киева изменения скандальной нормы в законе об Антикоррупционном суде

Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, опубликованном по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшимся накануне.

"Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении", - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

В опубликованном законе появилась правка, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Transparency International отметила, что в таком случае апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда и в обход предварительных договоренностей с международными партнерами.

14 июня ЦПК назвал топ-коррупционеров, которые могут избежать наказания из-за правки.

В Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об Антикоррупционном суде противоречивой нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

Европейская правда