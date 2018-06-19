МВФ очікує від Києва зміни скандальної норми у законі про Антикорупційний суд

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Вівторок, 19 червня 2018, 22:10

Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію в законі "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, опублікованій за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, що відбулася напередодні.

"Ми погодилися з тим, що зараз важливо, аби парламент швидко схвалив президентський законопроект для формального створення суду, а також необхідні поправки для відновлення вимоги про те, щоб суд розглядав усі справи, які перебувають в його юрисдикції, включаючи апеляції на рішення судів першої інстанції, як це було в проекті закону, схваленому у першому читанні", - заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

В опублікованому законі з’явилася правка, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Transparency International зазначила, що в такому разі апеляція відбудеться в обхід Антикорупційного суду та в обхід попередніх домовленостей з міжнародними партнерами.

14 червня ЦПК назвав топ-корупціонерів, які можуть уникнути покарання через правку.

У Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді (ВАС).

Європейська правда

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Теми: МВФ Антикорупційний суд законодавство
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