Боевики выжигают дома жителей Южного - МинТОТ

Боевики выжигают дома гражданских жителей в районе Чигири пгт Южное Донецкой области, чтобы заставить их покинуть поселок.

Об этом сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, работники которого в субботу посетили Южное.

Працівники Сектору #МТОТ в Донецькій обл.відвідали смт #Південне,р-н #Чигирі, що обстрілюється бойовиками.Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців,аби змусити їх залишити селище.Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку pic.twitter.com/ulCeZt06dt — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 2, 2018

Отмечается, что в районе Чигири сгорели 9 домов.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что тушить пожары невозможно, поскольку дорога простреливается боевиками, и доступ транспорта к пгт отсутствует.

9 будинків в р-ні #Чигирі згоріли.Гасити пожежі неможливо,доступ транспорту відсутній,дорога прострілюється бойовиками.Місцеві вночі залишають будинки,повертаються вдень.Поранених і маломобільних в смт #Південне немає.Люди забезпечені гум.допомогою, не хочуть примусової евакуації pic.twitter.com/jagPmG246m — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 2, 2018

По данным министерства, местные жители ночью оставляют дома и возвращаются днем.

"Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - говорится в сообщении.

Ранее в МинТОТ сообщили, что боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые остаются в поселке Южное (район "Чигири").

По данным министерства, в Южном остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

17 мая командование Объединенных сил сообщило, что населенный пункт Южное в Донецкой области находится под контролем украинских военных.

После этого и в штабе ОС, и донецкие боевики сообщали о перестрелках возле этого населенного пункта.