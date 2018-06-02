Боевики выжигают дома жителей Южного - МинТОТ

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Суббота, 2 июня 2018, 18:38

Боевики выжигают дома гражданских жителей в районе Чигири пгт Южное Донецкой области, чтобы заставить их покинуть поселок.

Об этом сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, работники которого в субботу посетили Южное.

Отмечается, что в районе Чигири сгорели 9 домов.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что тушить пожары невозможно, поскольку дорога простреливается боевиками, и доступ транспорта к пгт отсутствует.

По данным министерства, местные жители ночью оставляют дома и возвращаются днем.

"Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - говорится в сообщении.

Ранее в МинТОТ сообщили, что боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые остаются в поселке Южное (район "Чигири").

По данным министерства, в Южном остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

17 мая командование Объединенных сил сообщило, что населенный пункт Южное в Донецкой области находится под контролем украинских военных.

После этого и в штабе ОС, и донецкие боевики сообщали о перестрелках возле этого населенного пункта.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донецкая область
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