Журналистка РИА Новости заявила, что СБУ пыталась ее завербовать

Корреспондент "РИА Новости" в Литве Ирина Высокович заявила, что СБУ пыталась ее завербовать.

Это якобы произошло 1 июня в Херсоне, куда она прибыла освещать судебный процесс по делу руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, пишет "РИА Новости".

Журналистка имеет украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.

По словам Высокович, неизвестные в штатском подошли к ней на входе в зал заседаний суда после того, как одна из женщин, которую она не знает, стала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, запрещенный в Украине.

"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы", - заявила журналистка.

По ее словам, из трех беседовавших с ней сотрудников никто полностью не представился.

"Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", — утверждает Высокович.

На вопрос, давили ли на нее, журналистка сказала: "Да, давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой".

После нескольких часов такой беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку якобы вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.

"Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", — утверждает журналистка.

Агентство пишет, что Высокович смогла вернуться в Литву, однако из-за задержания, которое даже не было оформлено должным образом, не смогла выполнить редакционное задание и передать новости о суде над Вышинским.

"Украинская правда" пытается получить комментарий СБУ относительно этой ситуации.

Как сообщалось, 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Ранее Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене. Сам он не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.