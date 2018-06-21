Подозреваемому в убийстве Ноздровской продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил до 8 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Юрия Россошанскому, которого подозревают в убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает пресс-служба столичного суда.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 8 июля 2018 года, включительно", - отметили в учреждении.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Позже адвокат сообщил, что задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.

9 января суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

В тот же день Ноздровскую похоронили.