Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца

Адвокаты и родственники убитого юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель стороны потерпевшей, адвокат Анатолий Худяков.

"Из СМИ нам стало известно, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия. Но и у нас, как у представителей стороны потерпевшей, и у родственников Ирины - ее дочери, в частности, - вызывает очень большое сомнение, что задержанный - реальный исполнитель", - заявил Худяков.

По его словам, данный задержанный - "самая легкая, простая версия, которая лежала на поверхности".

"Тело Ирины нашли недалеко от дома Россошанских. Нашли так, будто его никто не прятал. Т.е. его должны были оставить так, чтобы его нашли. Поэтому первые, к кому бы возникли вопросы - семья Россошанских", - отметил Худяков.

При этом он отметил, что ситуация с приговором по делу, которым занималась в последние годы Ирина о гибели ее сестры в результате ДТП с участием Дмитрия Россошанского, не была окончательной и его родственникам за последние 2 года "ничего не мешало совершить убийство".

"Говорить, что у Юрия Россошанского были мотивы - что Дмитрия посадили и в в деле поставлена точка, - нельзя. Защита Дмитрия может использовать закон об амнистии ("Закон Савченко" - ред.), и Дмитрий мог бы довольно быстро выйти по амнистии. Соответственно, мотив для его отца жестоко убивать Ноздровскую - очень "натянутый", - уверен адвокат.

Худяков добавил, что за годы расследования и за время суда Юрий Россошанский вел себя "достаточно сдержанно".

"Были комментарии, какие-то угрозы, но никто их, и Ирина в том числе, не воспринимал как имеющие последствия", - добавил он.

Адвокат подчеркнул, что у него и у адвокатов возникают "очень большие вопросы" в связи с тем, что правоохранители не дают им ознакамливаться с материалами дела.

"Не хотят ли от нас скрыть ... потому что мы мгновенно увидим, если доказательная база - слабая", - отметил Худяков.

"Однозначно одно - дело было подготовлено, а время - выбрано. Заказчиком и исполнителем. Исполнено грамотно", - заявил адвокат.

По данным Худякова, дело по факту убийства Ноздровской возбуждено по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" (до 15 лет заключения).



"На мой взгляд, здесь - ч.2 ст.115, где наказание - до пожизненного заключения. Но тяжесть наказания должна быть установлена с учетом того, каким способом было совершено преступление, по каким мотивам. На теле Ирины - 15 колотых ран", - заявил адвокат.

Он добавил, что родственники погибшей "хотели бы понимать реальную картину" в итоге расследования, а не "получить козла отпущения, на которого удобно повесить дело".

Как известно, вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Похороны Ноздровской состоятся 9 января, сообщила ее дочь Анастасия.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

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Украинская правда