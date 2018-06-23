Балух в письме Порошенко написал, как в СИЗО пели гимн Украины

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Суббота, 23 июня 2018, 20:57

Украинский политзаключенный Владимир Балух, содержащегося в оккупированном Крыму, написал письмо президенту Петру Порошенко.

Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал в субботу на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

 

Балух, в частности, рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечается "День России", в СИЗО Симферополя выкрикивали "Слава Украине!".

 

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не одиночные заключенные пели украинский гимн", - пишет политзаключенный.

Он добавил, что не расслышал при этом ни одного одобрительного возгласа в честь "виновницы торжества".

Кроме того, Балух предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, самая живучая из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает", - написал он.

Украинская правда

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Темы: Балух политзаключенные Крым Порошенко
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