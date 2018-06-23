Балух у листі Порошенку написав, як в СІЗО співали гімн України

Український політв'язень Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, написав листа президенту Петру Порошенку.

Фото листа, датованого 22 червня, опублікував у суботу на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Балух, зокрема, розповів, як 12 червня, коли в РФ відзначається "День Росії", у СІЗО Сімферополя вигукували "Слава Україні!".

"Показово, що 12 червня, день, на який Кремль нещодавно призначив "день расії", коли ввечері в Сімферополі гримів китайський салют, з вікон СІЗО дружньо лунало "Слава Україні" і непоодинокі арештанти співали український гімн", - пише політв'язень.

Він додав, що не розчув при цьому жодного схвального вигуку на честь "винуватиці торжества".

Крім того, Балух застеріг від "дзеркальної відповіді" на агресію Росії.

"Практика терору, яку неодмінно використовують правителі 1/7 частини суші планети Земля, як виявляється, є найживучішою з усіх політичних "традицій", незалежно від кольору прапора над Кремлем. Та понад усе я хотів би вберегти Україну від скочування до "дзеркальної" відповіді на дії агресора! Зла на благо не буває", - написав він.

Як повідомлялося, 23 червня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що політв'язня Володимира Балуха, якого незаконно утримують в анексованому Криму, перевели до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ІТС.

Також Денісова закликала керівника офісу МК Червоного Хреста у Сімферополі П‘єра-Еммануеля Дюкруе та голови регіональної делегації МКЧХ в РФ, Білорусі, Молдові і Україні Магне Барту якнайшвидше відвідати Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень). Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень). Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього. Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що 19 травня відвідала Балуха та інших українських в’язнів Криму. За її словами, Балух не висловив претензій до умов тримання, скарг на принижуюче чи жорстоке ставлення, тілесних ушкоджень, травм чи ознак здійснення на нього фізичного чи психологічного тиску не виявлено. 15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху до 14 серпня. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.