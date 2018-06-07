Полиция открыла уголовное производство из-за "субботника" "Нацдружин" в лагере ромов

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье "хулиганство" за то, что представители Нацдружин уничтожали палатки в лагере ромов в парке "Голосеевский" в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня (7 июня - УП) оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

В столичной полиции отмечают, что в рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

"Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций являются нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - отмечают правоохранители.

В комментарии Украинской правде пресс-секретарь ГУ ЧП в Киеве Оксана Блищик отметила, что представители Нацдружин приехали в лагерь ромов, когда последние уже его покинули. На месте были только следователи Нацполиции и работники парка и лесного хозяйства.

По ее словам, представители Нацдружин "были там (в лагере ромов - УП) столько же времени, сколько на снятом их видео".

Ранее представители "Нацдружин" заявляли, что приехали в Голосеевский парк, чтобы очистить его от ромов, которые стоят там лагерем, если те сами не уйдут на протяжении 24 часов.

Руководитель "Национального корпуса Киев" Сергей Филимонов сообщил "Украинской правде", что ромы 7 июня после разговора с представителями "Нацдружин" покинули парк.

Как видно из видео, которое сейчас уже недоступно для просмотра, нацдружинники пришли в лагерь в балаклавах, с молотами и топорами.

Они крушили палатки в таборе ромов говоря, что "очищают лес".

Ранее пользователи соцсети сообщили, что ромы захватывают Национальный парк "Голосеевский".

Утром 7 июня в полиции Киева сообщили, что к ним позвонили ромы и заявили, что им угрожает опасность.

На место происшествия прибыли сотрудники Святошинского управления полиции, обнаружили там стихийное поселение, в котором проживали около 50 человек.

"Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут свои вещи и поедут домой. Поэтому, когда на место приехали около 50 активистов, полиция не допустила никаких нарушений и конфликтов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время жители покинули временное поселение, а лесоводы совместно с сотрудниками национального парка разбирают временные сооружения и наводят там порядок", - подытожили в полиции.

Ранее сообщалось, что 22 мая неизвестные с оружием напали на ромский таборв поселке Большая Березовица под Тернополем. В таборе на момент нападения было 7 взрослых и 33 ребенка.

В 1,5 км от места происшествия правоохранители остановили группу лиц, которые подпадали под описание нападавших, их доставили в участок и отобрали объяснения.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Омбудсмен Людмила Денисова также открыла производство по факту нападения на ромский табор на Тернопольщине.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов полиция начала два уголовных производства.

Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

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