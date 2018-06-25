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Суд арестовал брата Каськива, назначив залог в почти 3 миллиона

Понедельник, 25 июня 2018, 23:14

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения двоюродному брату экс-главы "Держинвестпроекта" Владислава Каськива, подозреваемому в причастности к хищению 259,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,6 миллиона гривен залога.

Родственника экс-чиновника подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Его задержали и сообщили о подозрении 21 июня 2018.

"В тот же день детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям родному брату экс-главы "Держинвестпроекта". Однако задержать его не удалось, так как он находится за пределами Украины", - отметили в НАБУ.

Украинская правда

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Темы: КаськивНАБУсуд
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