Суд арештував брата Каськіва, призначивши заставу в майже 3 мільйони

Солом‘янський райсуд Києва обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,6 мільйона гривень застави.

Родича екс-посадовця підозрюють у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Його затримали та повідомили про підозру 21 червня 2018 року.

"Того ж дня детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину за аналогічними статтями рідному брату екс-голови "Держінвестпроекту". Однак затримати його не вдалося, бо він знаходиться поза межами України", - зазначили в НАБУ.

Держінвестпроект у 2012-2014 роках очолював Владислав Каськів. У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Каськів залишив територію України, однак у листопаді 2017 року його екстрадували з Панами, а Печерський райсуд за клопотанням ГПУ обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч. Вказану суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв. Також повідомлялося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

ГПУ оскаржувала рішення Печерського райсуду щодо Каськіва.

У грудні 2017 р. детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту. У березні 2018-го детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту, ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".