Москалькова встретилась с моряками судна "Норд"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками судна "Норд".

Об этом она сообщает в своем Instagram.

"Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", – пишет омбудсмен РФ.

Москалькова отметила, что по результатам встречи планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении в РФ.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что в списке для визита уполномоченного, который передал российский МИД, присутствуют 7 моряков судна "Норд". Денисова пояснила, что они находятся в Киеве на территории посольства России.

"Сейчас я ожидаю зеркальности и синхронности. Чтобы мне предоставили доступ к семи наших политзаключенным на территории РФ, чтобы их посетить", – сказала омбудсмен в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, 26 июня российский омбудсмен приехала поездом в Киев. Кроме моряков "Норда" она планирует посетить в Киеве осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.