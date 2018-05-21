Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила - украинский журналист Роман Сущенко при въезде на территорию России не указывал, что будет заниматься информационной работой, поэтому журналистом не был.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 1", передает "ТАСС".

"Сущенко при въезде на территорию РФ журналистом не был. Он не занимался журналистской деятельностью. Об этом свидетельствуют оформленные им документы, он не подавал документы на оформление журналистской визы", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Сущенко ни разу не заявлял "в юридической плоскости о своих полномочиях в качестве журналиста".

"Поэтому любые сравнения Сущенко с корреспондентами "РИА Новости Украина"- безосновательны, не по каким-то моральным стандартам, а просто в юридической плоскости", - отметила официальный предствитель российского МИД.

"Журналисты "РИА Новости Украина" "имели весь пакет украинских документов на осуществление своей деятельности. Именно журналистская деятельность стала поводом для сначала обысков, а затем арестов", - добавила она.

Захарова назвала ситуацию с арестом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского "частью пропаганды Запада против РФ".

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "ситуация с журналистикой, информацией, свободой слова в Украине - это результат пагубной политики Запада, ФРГ и других стран".

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Главный пропагандист Кремля, телеведущий, гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев допускает возможность обмена арестованного в Херсоне руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинских политзаключенных Кремля.

Собкорр Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают.

Дебаты по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста пройдут 28 мая. По мнению общественного защитника Сущенко Марка Фейгина, которого лишили статуса адвоката, приговор может быть вынесен уже в начале июня.