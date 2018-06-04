Сенцов отказался от встречи с крымским архиепископом

2111 просмотров
Понедельник, 4 июня 2018, 17:32

Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов отказался от встречи с архиепископом симферопольским и крымским Климентом.

Об этом в Facebook сообщила двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан.

"Олег категорически отказался", – написала она.

Каплан отметила, что Климент "многое делает, в том числе для политзаключенных" и что он хотел встретиться с режиссером " из добрых побуждений".

Однако, по словам сестры, была договоренность, что она сначала спросит, хочет ли Сенцов этой встречи.

"Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой", – написала Каплан.

В комментариях она также отвергла возможное давление на Сенцова относительно этого решения.

"Зная Олега... это его решение", – добавила его сестра.

Ранее Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщила, что архиепископ симферопольский и крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть Олега Сенцова.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.

Украинская правда
Темы: Сенцов Крым Росcия
powered by lun.ua
По теме
В России уже несколько человек объявили голодовку в поддержку Сенцова 4 июня 2018, 16:19
В ОБСЕ требуют, чтобы в России пересмотрели дело Сенцова 4 июня 2018, 14:25
Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова: Вопрос к спецгруппе 4 июня 2018, 13:22
Все новости
Главные новости
Задержанного в Москве украинца арестовали на 2 месяца
Сенцов отказался от встречи с крымским архиепископом
ВСП отстранил от работы скандального судью Емельянова
С 1 августа без горячей воды может остаться весь Киев
Все новости
Фотопроект

Фестиваль ретро-автомобилей во Львове

киев

Дима Борисов открыл "секретный бар" на Городецкого

еда

Сколько можно хранить продукты в морозилке