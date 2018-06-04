Сенцов отказался от встречи с крымским архиепископом

Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов отказался от встречи с архиепископом симферопольским и крымским Климентом.

Об этом в Facebook сообщила двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан.

"Олег категорически отказался", – написала она.

Каплан отметила, что Климент "многое делает, в том числе для политзаключенных" и что он хотел встретиться с режиссером " из добрых побуждений".

Однако, по словам сестры, была договоренность, что она сначала спросит, хочет ли Сенцов этой встречи.

"Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой", – написала Каплан.

В комментариях она также отвергла возможное давление на Сенцова относительно этого решения.

"Зная Олега... это его решение", – добавила его сестра.

Ранее Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщила, что архиепископ симферопольский и крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть Олега Сенцова.

Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.



Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.



Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.



А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.