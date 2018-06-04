Сенцов отказался от встречи с крымским архиепископом
Заключенный украинский режиссер Олег Сенцов отказался от встречи с архиепископом симферопольским и крымским Климентом.
Об этом в Facebook сообщила двоюродная сестра заключенного Наталья Каплан.
"Олег категорически отказался", – написала она.
Каплан отметила, что Климент "многое делает, в том числе для политзаключенных" и что он хотел встретиться с режиссером " из добрых побуждений".
Однако, по словам сестры, была договоренность, что она сначала спросит, хочет ли Сенцов этой встречи.
"Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой", – написала Каплан.
В комментариях она также отвергла возможное давление на Сенцова относительно этого решения.
"Зная Олега... это его решение", – добавила его сестра.
Ранее Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщила, что архиепископ симферопольский и крымский Климент отбыл в российскую колонию "Белый медведь", чтобы увидеть Олега Сенцова.
Как сообщалось, Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.
Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.
В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.
Министерство здравоохранения Украины призвало руководство Россиидопустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.
Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.
А посольство Украины в Австрии призвало тамошние медиа поднять вопрос Сенцова во время визита российского президента Владимира Путина.