Главный пропагандист Кремля допускает обмен Вышинского на Сущенко или Сенцова

Главный пропагандист Кремля, телеведущий, гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев допускает возможность обмена арестованного в Херсоне руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинских политзаключенных Кремля.

Об этом он заявил на акции в поддержку Вышинского у посольства Украины в Москве, сообщают "РИА Новости".

"Я думаю, что все средства хороши сейчас, и Кирилл должен быть на свободе. Сущенко, Сенцов – это люди, которые сидят за терроризм и подрывную деятельность, Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо. Но, тем не менее, я думаю, что Кирилл должен быть на свободе", - сказал Киселев.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.