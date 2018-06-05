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Российский приговор Сущенко обжаловали

Вторник, 5 июня 2018, 14:34

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России к 12 годам колонии строгого режима, обжаловала приговор.

Об этом в Twitter сообщил экс-адвокат журналиста Марк Фейгин.

Как сообщалось, Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Сам Сущенко вину не признал.

Приговор Сущенко осудило правительство Канады, в ОБСЕ призвали освободить журналиста.

Украинская правда
Темы: СущенкоРосcия
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