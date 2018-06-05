В Польше значительно выросла неприязнь к украинцам и немцам

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Вторник, 5 июня 2018, 16:48

Среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам.

Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает портал Oko.Press.

Как отмечается, нынешний уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений более чем на 20 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году.

"Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязнью части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда", - отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.

Европейская правда

Темы: Польша Германия
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