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Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 06:24
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ФОТО GETTY IMAGES

Министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Источник: Голос Америки

Детали: Они заявили, что процесс вступления Украины в НАТО, вероятно, будет ускорен из-за того, что украинская армия уже имеет на вооружении оборудование, предоставленное альянсом.

Также министры выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, подобной той, которую использовала Финляндия, когда она присоединилась к альянсу в начале этого года.

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"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к тем, которые являются стандартными в альянсе", – заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после переговоров со своим британским коллегой в Лондоне.

Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к альянсу.

"Процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия, в конце концов, уже присоединилась к НАТО, был сокращенным, потому что мы признали, что они являются высокоспособными военными государствами.

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И я думаю, что мы должны подумать над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместным для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", – сказал Клеверли.

Напомним: Министры иностранных дел и обороны Великобритании и Польши в среду подписали двусторонний документ о партнерстве до 2030 года, в котором обещают углубить внешнеполитическое, безопасностное и оборонное сотрудничество.

Темы: ВеликобританияПольшаНАТОУкраина
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