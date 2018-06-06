В Харькове определили новый состав суда для рассмотрения дела Штепы

После очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая подозревается в сепаратизме, в Харькове определили новый состав суда для рассмотрения дела.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Укринформ".

"Определен новый состав Орджоникидзевского райсуда Харькова для рассмотрения дела Штепы. Председательствующим судьей определена Елена Глибко, в коллегию вошла Анна Матвиевская и Ольга Горчакова", - заявили в пресс-службе.

Следующее заседание Орджоникидзевского райсуда по делу Штепы запланировано на 9:00 8 июня.

Напомним, 1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы об отводе троих из четырех членов судейской коллегии.

"Двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может быть предвзятым", - подчеркнул адвокат Александр Шандрин.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.