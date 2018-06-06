Британские правоохранители восстановили хронологию событий в день отравления Скрипалей

Британские правоохранители в рамках расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии восстановили примерную последовательность событий в день отравления.

Об этом говорится в отчете на сайте Скотланд-Ярда.

Отмечается, что события в Солсбери 4 марта были беспрецедентными, что вызвало "одно из крупнейших и самых сложных расследований британской контрразведывательной полиции".

Также подчеркивается, что последовательность событий восстановлена ​​на основе свидетельств самих Скрипалей и показаний свидетелей, но все указания времени остаются приблизительными.

Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в субботу, 3 марта, в 14:40 по местному времени.

На следующий день около 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд.

В тот же день в 13:30 машину заметили на Девизес-роуд на пути к центру города.

В 13:40 Скрипали припарковали авто и направились в паб Bishops Mill в центре Солсбери.

В 14:20 они начали обедать в ресторане Zizzi, с которого ушли в 15:35.

Через 40 минут, в 16:15, в экстренную службу поступил звонок от местного жителя. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана.

"В течение последних трех месяцев 250 детективов участвовали в тщательном расследовании попытки убийства Скрипалей.

Сейчас в Солсбери остаются 100 сотрудников, которые работают над имеющимися доказательствами и изучают все возможные причины преступления, чтобы выявить ответственных лиц", - говорится в отчете.

"На сегодня (5 июня - ред.) в Солсбери было преведено 176 обысков, составлено более 900 отчетов, сотрудники контртеррористической сети полиции вместе со специалистами по идентификации изображений уже просмотрели более 4 тысяч часов записей видеонаблюдения", - подчеркнули в Скотланд-Ярде.

18 мая стало известно, что бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, вышел из больницы.

66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место.

Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку использованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

Британские следователи продолжают допрашивать бывшего двойного агента.

Следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, зарубежные путешествия, а также его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери.