В Старом Крыму – очередной обыск и задержание
Среда, 6 июня 2018, 13:43
6 июня в Старом Крыму прошел обыск, после которого задержали владельца дома.
Как сообщает KrymSOS, где сейчас находится мужчина – неизвестно.
Мусульманина Абдурахмана Рустамова якобы обвиняют в экстремизме.
Жена задержанного говорит, что во время обыска ее забрали в Феодосийский райотдел на допрос.
По возвращению домой женщина увидела, как из ее дома выносят вещи без составления протокола на изъятие.
С обыском пришли еще в 5 утра.
УП, дополнено в 16:10