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В Старом Крыму – очередной обыск и задержание

Среда, 6 июня 2018, 13:43

6 июня в Старом Крыму прошел обыск, после которого задержали владельца дома.

Как сообщает KrymSOS, где сейчас находится мужчина – неизвестно.

Мусульманина Абдурахмана Рустамова якобы обвиняют в экстремизме.

Жена задержанного говорит, что во время обыска ее забрали в Феодосийский райотдел на допрос.

По возвращению домой женщина увидела, как из ее дома выносят вещи без составления протокола на изъятие.

С обыском пришли еще в 5 утра.

УП, дополнено в 16:10
Темы: Крымкрымские татарыобыскиРосcияправа человека
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