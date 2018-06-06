Порошенко снова обратился к Раде из-за Антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать его законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы тот заработал уже до конца года.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Выражаю обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. Чтобы уже в 2018-м суд заработал и завершил создание по моей инициативе эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - написал Порошенко.

Висловлюю звернення до народних депутатів з тим, щоб найближчим часом проголосували і підтримали президентський законопроект про створення антикорупційного суду. Щоб вже у 2018-му суд запрацював і завершив створення за моєю ініціативою ефективної антикорупційної інфраструктури pic.twitter.com/Rl91iJYDPj — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 июня 2018 г.

Как сообщалось, 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них – праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

По данным источников УП из нескольких фракций парламента, 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера ВР Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суде не принесла результатов.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что если закон об Антикоррупционном суде не будет проголосован, то он уйдет в отставку.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте были зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

6 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутатам осталось рассмотреть менее 100 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде и 7 июня на утреннем пленарном заседании он будет проголосован.

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