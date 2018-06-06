Суд назначил рассмотрение дела Розенблата против НАБУ и ГПУ по сути

Окружной административный суд города Киева назначил к рассмотрению по существу дело по иску народного депутата Борислава Розенблата против Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заседание запланировано на 22 июня.

Розенблат требует признать противоправными действия детективов о проведении оперативно-розыскных мероприятий по так называемому "янтарному" делу.

В январе 2018 году к Окружному административному суду Киева поступил иск Борислава Розенблата. В нем он просил суд признать противоправными действия директора НАБУ по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР без предварительного заключения международного договора.

Суд не удовлетворил иск.

нтикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.



24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.



17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.