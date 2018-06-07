Чичерина пожаловалась, что "футболобандеровцы" запретили ей выступать на мероприятиях ЧМ

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Четверг, 7 июня 2018, 06:34

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018.

Об этом в среду в своем Facebook сообщила сама Чичерина, пишет DW.com.

"Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке", - написала Чичерина, назвав ФИФА "футболобандеровцами".

В письме международной федерации говорится, что организация озабочена возможной негативной реакцией в СМИ и последующими репутационными рисками для ФИФА из-за выступления Чичериной на военные темы. В частности, в письме дана ссылка на клип песни "На передовой", которую певица посвятила боевикам террористических организаций и российским военным орудующим на Донбассе.

На мероприятиях ФИФА военные, религиозные и политические темы строго запрещены, напомнили в организации.

У  певицы Чичериной есть несколько пропагандистских песен о конфликте на востоке Украины, а также так называемый паспорт так называемой "ЛНР".

Темы: ФИФА Росcия чемпионат мира футбол пропаганда
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