Из плена в ОРЛО освободили студента, поднявшего над Луганском флаг Украины

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Четверг, 7 июня 2018, 16:24

СБУ вернула домой студента винницкого вуза, которого держали в плену боевики ОРЛО.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации пресс-службы, уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями уехал в оккупированный Луганская для решения имущественных вопросов.

"Во время пребывания в городе парень вместе с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения", - рассказывают в СБУ.

После этого, говорится в сообщении, юношей задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения.

"При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним меры психологического и физического давления", - говорят в пресс-центре.

По их словам, сотрудникам СБУ удалось вывести юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернуть в Винницу "в результате эффективной оперативной комбинации". Ее детали не сообщаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Украинская правда
Темы: Луганск Донбасс оккупация ОРДЛО
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