Рада просит больше санкции для России из-за приговора Сущенко

Верховная Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой ввести санкции против России из-за приговора Московского горсуда, который приговорил гражданина Украины Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы.

За соответствующее постановление №8446 проголосовало 238 депутатов на пленарном заседании Рады в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что украинский парламент осудил приговор Сущенко и высказал решительный протест.

"Верховная Рада Украины заявляет, что приговор Московского городского суда в этом деле базируется на откровенно сфабрикованных обвинениях, фальсификации доказательств и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и продолжением политически мотивированных преследований граждан Украины", - сказано в обращении.

Также сообщается, что Рада потребовала от РФ прекратить нарушение прав и свобод человека, отменить незаконное решение суда по делу Сущенко, освободить его и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

Кроме того, украинский парламент призывал международное сообщество осудить агрессивную политику РФ и усилить давление на нее с целью прекращения политически мотивированных притеснений и преследований граждан Украины, а также для освобождения Сущенко и других политзаключенных украинцев.

"Верховная Рада Украины обращается ко всем государствам мира, международным организациям и институциям с призывом ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с продолжением нарушений прав человека и продолжающимися политическими преследованиями, в частности противоправным приговором Московского городского суда в деле незаконно удерживаемого в Российской Федерации Романа Сущенко", - сказано в обращении.

Отмечается, что кроме прочего, парламентарии призвали международное сообщество способствовать привлечению к ответственности всех причастных к вынесению данного приговора украинскому журналисту и напомнили о других узниках Кремля, которые в знак протеста объявили голодовку.

Как сообщалось, 4 июня Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Обвинение просило посадить журналиста на 14 лет.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения журналиста.

Сам Сущенко вину не признал.

В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.