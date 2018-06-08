Украинский активист Владимир Балух, который 81-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, хочет, чтобы его обменяли и вывезли на материковую Украину.

Об этом в четверг, 7 июня, в эфире Радио "Крым.Реалии" рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

"У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит – если не это уголовное дело, то будет следующее.

Поэтому теперь он, наконец, заговорил – в течение нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен и если все сложится наилучшим образом, то он очень-очень хочет поехать на материковую Украину", – подчеркнула Динзе.

Она добавила, что, по ее информации, имя Балуха есть в украинских списках на обмен среди основных, но РФ пока не подтверждает готовность к переговорам.

"Если наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, он будет среди лиц, подлежащих обмену.

Но пока я позицию России не услышала ни разу – они постоянно говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Нам , к сожалению, не говорят", – отметила адвокат.

6 июня Динзе сообщила, что Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг", – сказала она.

"Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду", – отметила Динзе.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Еще в марте, после объявления голодовки, Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где есть видеонаблюдение и еще один заключенный, которому приносят еду.



В апреле 22 нардепы направили коллективное обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку, но он отказывался.