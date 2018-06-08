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Балух, который голодает в Крыму, надеется на обмен – адвокат

Пятница, 8 июня 2018, 00:15
Балух, который голодает в Крыму, надеется на обмен – адвокат

Украинский активист Владимир Балух, который 81-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, хочет, чтобы его обменяли и вывезли на материковую Украину.

Об этом в четверг, 7 июня, в эфире Радио "Крым.Реалии" рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

"У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит  если не это уголовное дело, то будет следующее.

Поэтому теперь он, наконец, заговорил  в течение нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен и если все сложится наилучшим образом, то он очень-очень хочет поехать на материковую Украину",  подчеркнула Динзе.

Она добавила, что, по ее информации, имя Балуха есть в украинских списках на обмен среди основных, но РФ пока не подтверждает готовность к переговорам.

"Если наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, он будет среди лиц, подлежащих обмену.

Но пока я позицию России не услышала ни разу  они постоянно говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Нам , к сожалению, не говорят",  отметила адвокат.

6 июня Динзе сообщила, что Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное – у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг", – сказала она.

"Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду", – отметила Динзе.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Еще в марте, после объявления голодовки, Балуха перевели из одиночной камеры в другую, где есть видеонаблюдение и еще один заключенный, которому приносят еду.

В апреле 22 нардепы направили коллективное обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку, но он отказывался.

Темы: КрымполитзаключенныеРосcиязаложники
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