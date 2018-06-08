Освободить Сенцова: к давлению на Россию присоединилась еще одна страна

Министр иностранных дел Канады Фриланд обратилась к России с требованием освободить незаконно удерживаемого политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Мы требуем от России освободить его", - пишет Фриланд.

"Канада глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в тюрьме и голодает там в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим заключенным", - также говорит министр.

Canada is deeply concerned for the well-being of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov, currently in jail and on a hunger strike to protest #Russia's unjust treatment of Ukrainian political prisoners. We call on Russia to release him. #FreeSentsov — Chrystia Freeland (@cafreeland) June 8, 2018

Как сообщалось, американский ПЕН-центр потребовал немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова в письме адресованном президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

14 мая заключенный украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием "освободить всех украинских политических заключенных, находящихся на территории Российской Федерации". Сейчас насчитывается около 70 таких заключенных.

Кроме того, фермер Владимир Балух, которого арестовали в Крыму, объявил о бессрочной голодовке с 19 марта.

Балух голодает уже 80-й день, он потерял 30 кг веса.

О голодовке, в знак солидарности с Сенцовым, объявили - Александр Кольченко и Александр Шумков, Александр Буртин, Анастасия Дмитриева, Елена Стальгорова.

4 июня российские власти объявили приговор еще одному украинскому заложнику - журналист Роман Сущенко получил 12 лет тюремного заключения "строгого режима" в России.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова предложил Раде запретить в Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу в России.