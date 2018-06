Освободить Сенцова: к давлению на Россию присоединилась еще одна страна

Министр иностранных дел Канады Фриланд обратилась к России с требованием освободить незаконно удерживаемого политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Мы требуем от России освободить его", - пишет Фриланд.

"Канада глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в тюрьме и голодает там в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим заключенным", - также говорит министр.

Canada is deeply concerned for the well-being of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov, currently in jail and on a hunger strike to protest #Russia's unjust treatment of Ukrainian political prisoners. We call on Russia to release him. #FreeSentsov