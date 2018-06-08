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Балух голодает более 80 дней: его жизнь под угрозой

Пятница, 8 июня 2018, 09:19

Жизнь украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку в крымском СИЗО более 80 дней - под угрозой.

Об этом напоминает 8 июня пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как сообщалось, Балух надеется на обмен и возврат на материковую Украину.

В то же время Российская Федерация пока не подтверждает готовность к переговорам.

6 июня адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что он потерял 30 кг веса.

Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

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