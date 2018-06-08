Балух голодує більше 80 днів: його життя під загрозою

Життя українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування в кримському СІЗО більше 80 днів, – під загрозою.

Про це нагадує 8 червня речниця МЗС Мар'яна Беца.

Як повідомлялося, Балух сподівається на обмін та повернення на материкову Україну.

Водночас Російська Федерація поки не підтверджує готовність до переговорів.

6 червня адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що він втратив 30 кг ваги.

Балух продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.