Дело о госизмене Януковича продолжат рассматривать в конце июня

Оболонский райсуд суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, объявил перерыв до 21 июня.

Об этом на заседании 8 июня заявил судья Владислав Девятко.

"Учитывая, что в настоящее время свидетелей больше нет, перерыв на 10 часов 21 июня", - сказал он.

На заседании 8 июня проходил допрос свидетеля защиты – бывшего начальника службы безопасности экс-президента Януковича Владимира Павленко.

После завершения допроса защита Януковича попыталась ходатайствовать о допросе дополнительных свидетелей, но судья заявил, что время для подобных ходатайств уже закончилось.

"21, 22, 26 и 27 июня мы работаем. А также с 16 по 20 июля. Это даты для окончания допроса тех свидетелей, которые были удовлетворены судом. 30 июля мы начинаем судебные дебаты", - пояснил Девятко.

Ходатайство защитников он назвал "злоупотреблением" и объявил перерыв в заседании.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.