Дело о госизмене Януковича продолжат рассматривать в конце июня

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Пятница, 8 июня 2018, 13:33

Оболонский райсуд суд Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, объявил перерыв до 21 июня.

Об этом на заседании 8 июня заявил судья Владислав Девятко.

"Учитывая, что в настоящее время свидетелей больше нет, перерыв на 10 часов 21 июня", - сказал он.

На заседании 8 июня проходил допрос свидетеля защиты – бывшего начальника службы безопасности экс-президента Януковича Владимира Павленко.

После завершения допроса защита Януковича попыталась ходатайствовать о допросе дополнительных свидетелей, но судья заявил, что время для подобных ходатайств уже закончилось.

"21, 22, 26 и 27 июня мы работаем. А также с 16 по 20 июля. Это даты для окончания допроса тех свидетелей, которые были удовлетворены судом. 30 июля мы начинаем судебные дебаты", - пояснил Девятко.

Ходатайство защитников он назвал "злоупотреблением" и объявил перерыв в заседании. 

Ирина Балачук, УП
Темы: дело о госизмене суд Янукович
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