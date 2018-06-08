Парубий рассказал "детективную историю", как нардепы прячутся от ГПУ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова получить в аппарате парламента копии представлений ГПУ о снятии с них неприкосновенности.

Об этом он заявил с трибуны ВР в пятницу.

"Происходит детективная история, по поводу которой я должен дать четкие разъяснения и поручения", - начал свою речь спикер.

Он рассказал, что нардепы, в отношении которых в Раду поступают представления из Генпрокуратуры, выработали целую методику: они не ходят на работу, чтобы не получать копии представлений, а затем говорить, что не были с ними знакомы.

"Я сейчас официально сообщаю народным депутатам Колесникову Дмитрию, Вилкулу Александру, Дунаеву Сергею, что они могут лично получить копии соответствующих представлений генерального прокурора у и.о. руководителя аппарата Боднара Петра Олеговича", - обратился Парубий.

Как сообщалось, ранее регламентный комитет ВР вернул спикеру Парубию представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дунаева, поскольку спикер не предоставил депутату копии представления.

25 мая генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Ранее в мае генпрокурор передал в парламент представление на двух депутатов. 5 мая – представление на депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, которого ГПУ подозревает в декларировании недостоверной информации.

А 18 мая – представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа", экс-"регионала" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

Евгений Кизилов, УП