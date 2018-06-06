Комитет вернул Парубию представление ГПУ об аресте Дунаева

Регламентный комитет ВР вернул спикеру Андрею Парубию представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Вернуть председателю Верховной Рады представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дунаева Сергея Владимировича", поддержанное и внесенное генеральным прокурором Луценко Ю.В. 15 мая 2018 года в Верховную Раду, с приложенными к нему материалами", - говорится в сообщении.

Такое решение в комитете объяснили тем, что Парубий не предоставил депутату Дунаеву копии представления и приложенные материалы.

Как сообщил "Украинской правде" первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, на заседании комитета 7 июня рассмотрят представление на депутата из группы "Воля народа", экс- "регионала" Александра Пономарева.

Он также добавил, что представления на привлечение к уголовной ответственности нардепов от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула поступили в Регламентный комитет, но когда их будут рассматривать, пока не известно.

Как сообщалось, 25 мая генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Ранее в мае генпрокурор передал в парламент представление на двух депутатов.

5 мая – представление на депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, которого ГПУ подозревает в декларировании недостоверной информации.

А 18 мая – представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа", экс-"регионала" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за это.