Генпрокурор внес представление на нардепа Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Сарган объяснила, что экс-глава Днепропетровской ОГА Вилкул "в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района".

Также он распорядился об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га.

Участки находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД".

Вилкул заменил их назначение с сельскохозяйственного на земли промышленности.

FACEBOOK Лариса Сарган

Сарган добавила, что представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

В апреле Луценко заявил, что прокуратура имеет материалы на пять народных депутатов, но не все они могут стать основанием для лишения неприкосновенности.

Ранее генпрокурор внес представление на нардепа от "Оппоблока" Сергея Дунаева, депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева, нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.