Столтенберґ парировал российским журналистам по поводу Бабченко

На попытку российских журналистов в НАТО представить дело с Аркадием Бабченко как пример "фейковой новости" глава альянса Йенс Столтенберґ ответил, что сожалеет, что это событие стало поживой для пропаганды.



"Мы все вздохнули с облегчением, что Бабченко жив", – заявил глава НАТО в пятницу после заседания министров обороны государств-союзников альянса, передает "Радио Свобода".



"Во-вторых, я бы хотел подчеркнуть, что сожалею по поводу того, что этот инцидент может подрывать доверие к прессе и стал пищей для пропаганды", – добавил он.



Столтенберґ сказал, что все демократические учреждения и организации, включая НАТО, очень зависимы от уровня свободы и независимости прессы.



"Это основной компонент любой демократии. Я также считаю, что лучший путь добиться того, чтобы не стать жертвами фейковых новостей – наличие свободной и незаангажированной прессы, которая ставит сложные вопросы, которая проверяет свои источники информации и факты", – отметил он.



Нынешняя встреча в НАТО на уровне глав оборонных ведомств происходит за пять недель до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Брюсселе.



Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, а 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив.



Грицак утверждает, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста.



СБУ задержала гражданина Украины Бориса Германа, которого, по словам Грицака, для организации убийства наняли российские спецслужбы.

Шевченковский районный суд Киеве 31 мая арестовал Германа на 60 суток.



Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года, имел возможность жить в Праге, но выбрал работу ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве.



Он объяснял решение уехать из РФ информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.



Как ранее сообщали журналисты программы "Схемы", Борис Герман – 50-летний бизнесмен, директор и соучредитель нескольких фирм, в прошлом помощник нардепов Михаила Гончарова (пятый созыв, Соцпартия) и Игоря Плохого (шестой созыв, Партия регионов).