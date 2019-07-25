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"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом

Четверг, 25 июля 2019, 20:26

Источник: пост адвоката Маси Найем

Волонтеру Алексею Цимбалюку, известному участием в инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилию в отношении журналиста.

Пост Найем: "Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года.

К слову, Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на*уй, бандера".

Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в городе Киеве по улице Прорезной 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации.

Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит обиду его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".

Детали: Цимбалюка подозревают по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Он был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат.

Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальйон "Госпитальеры".

Знать больше: Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых

Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

История вопроса:

  • Вечером 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позже оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала СБУ, чтобы предупредить настоящее преступление и задержать заказчика.
  • Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Бориса Германа, который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
  • Алексей Цимбалюк назвал себя АТОшником-исполнителем "убийства" Бабченко. В СБУ сначала отрицали участие Цимбалюка, а позже подтвердили.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывший главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
  • 2 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против допуска Клюева и Шария к выборам.

Украинская правда

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Темы: СМИБабченко Аркадий
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