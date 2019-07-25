"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом

Источник: пост адвоката Маси Найем

Волонтеру Алексею Цимбалюку, известному участием в инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилию в отношении журналиста.

Пост Найем: "Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года.

К слову, Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на*уй, бандера".

Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в городе Киеве по улице Прорезной 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации.

Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит обиду его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".

Детали: Цимбалюка подозревают по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Он был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат.

Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальйон "Госпитальеры".

Знать больше: Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых

Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

История вопроса: