"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Источник: пост адвоката Маси Найем
Волонтеру Алексею Цимбалюку, известному участием в инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилию в отношении журналиста.
Пост Найем: "Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года.
К слову, Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на*уй, бандера".
Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ НП в городе Киеве по улице Прорезной 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации.
Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит обиду его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".
Детали: Цимбалюка подозревают по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).
Он был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат.
Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальйон "Госпитальеры".
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Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик
История вопроса:
- Вечером 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позже оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала СБУ, чтобы предупредить настоящее преступление и задержать заказчика.
- Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Бориса Германа, который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
- Алексей Цимбалюк назвал себя АТОшником-исполнителем "убийства" Бабченко. В СБУ сначала отрицали участие Цимбалюка, а позже подтвердили.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывший главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
- 2 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против допуска Клюева и Шария к выборам.