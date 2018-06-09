США призывают Россию прекратить войну на Донбассе

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Суббота, 9 июня 2018, 22:03

Госдеп США призывает Россию прекратить конфликт на Донбассе.

Об этом написала в Twitter в субботу пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

"В 2018 году 200 тысяч украинских детей посещают школу каждый день в зоне военных действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт сейчас", - отметила она.

Украинская правда
Темы: США Донбасс Росcия
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