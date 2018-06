США призывают Россию прекратить войну на Донбассе

Госдеп США призывает Россию прекратить конфликт на Донбассе.

Об этом написала в Twitter в субботу пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to end this conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine