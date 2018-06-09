США призывают Россию прекратить войну на Донбассе
Суббота, 9 июня 2018, 22:03
Госдеп США призывает Россию прекратить конфликт на Донбассе.
Об этом написала в Twitter в субботу пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.
In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to end this conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine— Heather Nauert (@statedeptspox) June 9, 2018
"В 2018 году 200 тысяч украинских детей посещают школу каждый день в зоне военных действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт сейчас", - отметила она.
Украинская правда